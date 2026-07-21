盤後速報 - 德英(4911)下週(7月28日)除權息1.97元，預估參考價30.91元
鉅亨網新聞中心
德英(4911-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.17元，股票股利0.8元，合計股利1.97元。
以今日(7月21日)收盤價34.55元計算，預估參考價為30.91元，權息值合計為3.64元，股息殖利率3.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
德英(4911-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為SR-T100新藥開發、藥品、功能性保養品、保健食品的研發與製造。OEM/ODM。近5日股價上漲7.08%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|34.55
|1.1661
|3.38%
|0.8
|2025/07/29
|52.6
|0.7569
|1.44%
|0.8
|2024/08/20
|56.5
|0.5707
|1.01%
|0.6
|2015/08/25
|61.599998
|0.1039
|0.17%
|0.12
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