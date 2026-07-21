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盤後速報 - 德英(4911)下週(7月28日)除權息1.97元，預估參考價30.91元

鉅亨網新聞中心

德英(4911-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.17元，股票股利0.8元，合計股利1.97元。

以今日(7月21日)收盤價34.55元計算，預估參考價為30.91元，權息值合計為3.64元，股息殖利率3.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

德英(4911-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為SR-T100新藥開發、藥品、功能性保養品、保健食品的研發與製造。OEM/ODM。近5日股價上漲7.08%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 34.55 1.1661 3.38% 0.8
2025/07/29 52.6 0.7569 1.44% 0.8
2024/08/20 56.5 0.5707 1.01% 0.6
2015/08/25 61.599998 0.1039 0.17% 0.12

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