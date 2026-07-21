外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.31%，報96.1425元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日16:20，美元/印度盧比下跌0.297點跌幅達0.31%，暫報96.1425點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.25%
- 近 1 週：+0.86%
- 近 3 月：+3.58%
- 近 6 月：+5.87%
- 今年以來：+7.20%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日下跌0.16%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.16，本日下跌0.07%
- 美元/韓元相關性-0.12，本日下跌0.13%
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