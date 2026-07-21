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外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.31%，報96.1425元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日16:20，美元/印度盧比下跌0.297點跌幅達0.31%，暫報96.1425點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.25%
  • 近 1 週：+0.86%
  • 近 3 月：+3.58%
  • 近 6 月：+5.87%
  • 今年以來：+7.20%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.41，本日下跌0.02%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.38，本日下跌0.07%
  • 美元/泰銖相關性0.26，本日下跌0.03%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日下跌0.16%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.16，本日下跌0.07%
  • 美元/韓元相關性-0.12，本日下跌0.13%

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美元/印度盧比96.215-0.23%
人民幣/美元0.1478+0.00%
馬來西亞令吉/美元0.2444+0.08%
泰銖/美元0.0297+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%

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