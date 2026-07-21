盤中速報 - 艾達幣大漲8.31%，報0.176美元
鉅亨網新聞中心
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.31%，最新價格0.176美元，總成交量達0.30億美元，總市值63.18億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：0.1777美元，近 1 日最低價：0.1615美元，流通供給量：36,084,984,315。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.66%
- 近 1 月：+8.56%
- 近 3 月：-31.97%
- 近 6 月：-53.54%
- 今年以來：-52.31%
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