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盤中速報 - 南亞科(2408)急拉3.13%報412.0元，成交47,766張

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)近5分K漲速3.13%，21日11:43報412.0元，成交47,766張，今日漲幅為8.14％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南亞科(2408-TW)近5日股價下跌9.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.71%。集中市場加權指數 下跌 6.46%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-22,972 張
  • 外資買賣超：-32,680 張
  • 投信買賣超：+6,248 張
  • 自營商買賣超：+3,460 張
  • 融資增減：-1,759 張
  • 融券增減：-403 張


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集中市場加權指數44001.43+3.66%
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