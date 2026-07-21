盤中速報 - 南亞科(2408)急拉3.13%報412.0元，成交47,766張
鉅亨網新聞中心
南亞科(2408-TW)近5分K漲速3.13%，21日11:43報412.0元，成交47,766張，今日漲幅為8.14％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南亞科(2408-TW)近5日股價下跌9.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.71%。集中市場加權指數 下跌 6.46%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22,972 張
- 外資買賣超：-32,680 張
- 投信買賣超：+6,248 張
- 自營商買賣超：+3,460 張
- 融資增減：-1,759 張
- 融券增減：-403 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.09%，報408元
- 營收速報 - 2026年7月21日台股大型公司6月營收一覽（新增2家）
- 【量大強漲股整理】暴風雨前的寧靜？！崩跌3000點後今天小跌，Q1冠軍警告：看懂【聯合再生】+6% 的暗示再動作！
- 台股強彈是假象？沒看懂這訊號，小心再套10%！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇