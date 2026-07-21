盤中速報 - 聯發科(2454)大漲7.04%，報3575元
鉅亨網新聞中心
聯發科(2454-TW)21日11:39股價上漲235元，報3575.0元，漲幅7.04%，成交4,689張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價下跌12.68%，集中市場加權指數下跌6.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-980 張
- 外資買賣超：-1,343 張
- 投信買賣超：-271 張
- 自營商買賣超：+634 張
- 融資增減：-854 張
- 融券增減：+25 張
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