盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額62.17億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.19%，總成交額62.17億元，大盤占比1.24%。
該產業上漲家數39、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股寶一(8222-TW)21日11:18股價上漲3.75元，報41.55元，漲幅9.92%。
電機機械近5日下跌6.43%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.43%
|-6.46%
|近一月
|-12.87%
|-8.64%
|近三月
|-4.01%
|+14.86%
|近六月
|+1.98%
|+33.66%
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