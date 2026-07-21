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盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額62.17億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.19%，總成交額62.17億元，大盤占比1.24%。

該產業上漲家數39、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股寶一(8222-TW)21日11:18股價上漲3.75元，報41.55元，漲幅9.92%。

電機機械近5日下跌6.43%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -6.43% -6.46%
近一月 -12.87% -8.64%
近三月 -4.01% +14.86%
近六月 +1.98% +33.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43954.07+3.54%
寶一41.55+9.92%

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