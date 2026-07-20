盤中速報 - 費城半導體大漲2.92%，報12014.93點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:33，費城半導體上漲341.04點（或2.92%），暫報12014.93點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.97%
- 近 1 月：-18.6%
- 近 3 月：+22.16%
- 近 6 月：+47.26%
- 今年以來：+64.81%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲6.54%；連貫(COHR-US)上漲5.53%；美光科技(MU-US)上漲4.88%；英特爾(INTC-US)上漲4.68%；超微半導體(AMD-US)上漲3.98%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.08%。
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延伸閱讀
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