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盤中速報 - 費城半導體大漲2.92%，報12014.93點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日09:33，費城半導體上漲341.04點（或2.92%），暫報12014.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.97%
  • 近 1 月：-18.6%
  • 近 3 月：+22.16%
  • 近 6 月：+47.26%
  • 今年以來：+64.81%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲6.54%；連貫(COHR-US)上漲5.53%；美光科技(MU-US)上漲4.88%；英特爾(INTC-US)上漲4.68%；超微半導體(AMD-US)上漲3.98%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.08%。


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費城半導體11928.692.18%
泰瑞達344.6699+6.92%
連貫296.37+6.76%
美光科技879.27+3.57%
英特爾98.73+3.88%
超微半導體511.565+3.19%
思佳訊半導體59.39+0.07%

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