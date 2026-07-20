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盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報12024.47點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日09:32，費城半導體上漲350.58點（或3%），暫報12024.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.97%
  • 近 1 月：-18.6%
  • 近 3 月：+22.16%
  • 近 6 月：+47.26%
  • 今年以來：+64.81%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲6.81%；連貫(COHR-US)上漲5.88%；美光科技(MU-US)上漲4.61%；英特爾(INTC-US)上漲4.21%；超微半導體(AMD-US)上漲3.78%。


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費城半導體11943.302.31%
泰瑞達344.39+6.84%
連貫296.78+6.91%
美光科技881.48+3.83%
英特爾98.8438+4.00%
超微半導體511.79+3.23%

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