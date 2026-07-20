鉅亨速報 - Factset 最新調查：布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為33.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.38元上修至4.45元，其中最高估值5.3元，最低估值4.01元，預估目標價為33.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.3(5.3)
|4.76
|4.39
|最低值
|4.01(4.01)
|3.2
|3.58
|平均值
|4.57(4.49)
|3.98
|3.96
|中位數
|4.45(4.38)
|4.03
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.98億
|24.78億
|24.06億
|最低值
|22.57億
|18.65億
|18.50億
|平均值
|24.76億
|22.38億
|22.16億
|中位數
|23.64億
|23.41億
|23.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.04
|2.37
|0.08
|1.59
|3.10
|營業收入
|9.51億
|8.12億
|8.20億
|11.54億
|17.43億
詳細資訊請看美股內頁：
布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為44.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至8.46元，預估目標價為125.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至9.46元，預估目標價為107.42元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pershing Square Inc.(PS-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為39.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇