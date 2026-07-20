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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為33.25元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.38元上修至4.45元，其中最高估值5.3元，最低估值4.01元，預估目標價為33.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.3(5.3)4.764.39
最低值4.01(4.01)3.23.58
平均值4.57(4.49)3.983.96
中位數4.45(4.38)4.033.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.98億24.78億24.06億
最低值22.57億18.65億18.50億
平均值24.76億22.38億22.16億
中位數23.64億23.41億23.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.042.370.081.593.10
營業收入9.51億8.12億8.20億11.54億17.43億

詳細資訊請看美股內頁：
布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBVN

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