鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-20 20:32

外資圈傳出對台灣的銅箔基板產業發出的最新報告預期，CCL 廠在第三季季底將二度調價，預期其提出的漲幅約 10-15%。大型 CCL 廠主管今 (20) 日指出，由於原物料的玻纖布、銅箔等價格的變動大，並不排除對下半年的 CCL 產品價格調高；但需求方的 PCB 廠則指出，目前市況遭遇「長短料」的不利狀況趨於嚴峻，供需雙方都不能漠視此一走勢。

但這名 CCL 廠主管指出，縱使對產品價格進行調漲，也是對針對客戶的需求料號、依客戶的需求量逐一協商進行價格的商談，也不可能在第三季底以一刀切的方式驟然調高 CCL 產品的價格，同時，調幅也必須視原物料的玻纖布、銅箔等價格的變動而定。

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外資報告中指出 CCL 價格將調漲的原因，主要由於 AI 客戶對獲取更多高品質 CCL 供應展現出更強烈的需求與渴望，而對於 PCB 全製廠廠而言，今年第二季因原物料價格的波動，剛剛對客戶進行協商反映在出廠產品價格上，但此時又有上游的原物料傳出調漲價格，對包括汽車在內的全製程廠而言 ，客戶原對價格的敏感度極高，好不容易談妥的新價格要因 CCL 價格變動而變卦，確實也要也相當爲爲難。

同時，就 PCB 的市場供需面來看，PCB 廠主管說，EMS 廠的需求端雖然下單並沒有異常，但已在 6 月起放緩提貨的動作，主要在組裝過程出現「長短料」的零組件供應不齊狀況，拖延了整個 EMS 的作業時程，而目前尚且看不到緩解，如需求端出現不利而萎縮的變化，原物料喊漲也難以立即獲接受。