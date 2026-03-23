台北國際自行車展覽會3/25開展 相關業者同步召開法說會

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 13:02

外貿協會主辦的「2026 台北國際自行車展覽會」將於 3 月 25 日登場，將聚焦高階自行車、eBike、智慧騎乘及 AI 應用等主題，並由桂盟 (5306-TW) 等相關產業舉辦法人說明會， 自行車輸出公會指出，台灣自行車零件出口已連續 14 個月維持正成長，2026 年前兩個月中價位車款需求率先回溫，電輔車也持續具備發展潛力。

台北國際自行車展覽會3月25日開展，相關業者同步召開法說會。(鉅亨網記者張欽發攝)

自行車輸出公會指出，2025 年台灣整車出口達 103 萬台，出口總值 28.77 億美元，其中一般自行車（Bike）出口平均單價（FOB）為 1074.72 美元，電動輔助自行車（eBike）出口平均單價（FOB）為 1990.22 美元，進一步顯示台灣自行車產業在高值化發展上的具體成果，並持續鞏固台灣於國際市場中的重要地位與競爭優勢。

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自行車輸出公會指出，展望未來，台灣自行車產業將持續以高值化發展為核心，深化全球鏈結、強化永續發展布局，穩步掌握市場回升契機，持續提升國際競爭力。2026 台北國際自行車展不僅是展示產品與技術成果的重要平台，更是台灣自行車產業攜手全球夥伴深化合作、共創未來。

在全球淨零排放、ESG 及永續發展趨勢帶動下，自行車已成為推動低碳運輸、健康生活與城市永續的重要載具。自行車輸出公會指出，隨著全球持續以 ESG 作為重要發展目標，加上國際原油供應與價格波動仍具不確定性，自行車兼具節能、低碳、便利與經濟效益等優勢，未來在日常移動與綠色生活中的需求可望持續提升。台灣自行車產業憑藉完整供應鏈基礎與製造優勢，持續朝優質平價、綠色製造及創新應用方向精進。