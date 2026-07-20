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盤後速報 - 大山(1615)次交易(21)日除權息2.6元，參考價43.61元

鉅亨網新聞中心

大山(1615-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.1元，合計股利2.6元。

首日參考價為43.61元，相較今日收盤價46.55元，權息值合計為2.94元，股息殖利率5.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 46.55 2.5 5.37% 0.1
2025/08/15 54.3 2.0 3.68% 0.5
2024/08/26 73.0 1.44 1.97% 1.44
2023/08/25 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/07/19 39.9 1.5 3.76% 0.0


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