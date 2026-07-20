盤後速報 - 大山(1615)次交易(21)日除權息2.6元，參考價43.61元
鉅亨網新聞中心
大山(1615-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.1元，合計股利2.6元。
首日參考價為43.61元，相較今日收盤價46.55元，權息值合計為2.94元，股息殖利率5.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|46.55
|2.5
|5.37%
|0.1
|2025/08/15
|54.3
|2.0
|3.68%
|0.5
|2024/08/26
|73.0
|1.44
|1.97%
|1.44
|2023/08/25
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/19
|39.9
|1.5
|3.76%
|0.0
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