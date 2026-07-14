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大山(1615-TW)下週(7月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.1元，合計股利2.6元。
以今日(7月14日)收盤價47.10元計算，預估參考價為44.16元，權息值合計為2.94元，股息殖利率5.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
大山(1615-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。近5日股價上漲2.85%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|47.10
|2.5
|5.31%
|0.1
|2025/08/15
|54.3
|2.0
|3.68%
|0.5
|2024/08/26
|73.0
|1.44
|1.97%
|1.44
|2023/08/25
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/19
|39.9
|1.5
|3.76%
|0.0
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