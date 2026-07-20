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盤後速報 - IET-KY(4971)下週(7月27日)除息0.85元，預估參考價366.15元

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IET-KY(4971-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。

以今日(7月20日)收盤價367.00元計算，預估參考價為366.15元，息值合計為0.85元，股息殖利率0.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。近5日股價下跌10.93%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 367.00 0.8474 0.23% 0.0
2023/07/27 56.8 1.9977 3.52% 0.0
2022/07/28 69.7 1.5001 2.15% 0.0
2021/07/29 56.7 1.0 1.76% 0.0
2020/07/30 48.0 1.0147 2.11% 0.0

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