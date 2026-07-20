盤後速報 - IET-KY(4971)下週(7月27日)除息0.85元，預估參考價366.15元
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
以今日(7月20日)收盤價367.00元計算，預估參考價為366.15元，息值合計為0.85元，股息殖利率0.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。近5日股價下跌10.93%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|367.00
|0.8474
|0.23%
|0.0
|2023/07/27
|56.8
|1.9977
|3.52%
|0.0
|2022/07/28
|69.7
|1.5001
|2.15%
|0.0
|2021/07/29
|56.7
|1.0
|1.76%
|0.0
|2020/07/30
|48.0
|1.0147
|2.11%
|0.0
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