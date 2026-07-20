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盤中速報 - IET-KY(4971)急跌-3.22%報351.0元，成交412張

鉅亨網新聞中心

IET-KY(4971-TW)近5分K跌速3.22%，20日09:34報351.0元，成交412張，今日跌幅為6.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

IET-KY(4971-TW)近5日股價下跌10.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 11.33%。櫃買市場加權指數 下跌 10.95%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+578 張
  • 外資買賣超：+565 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張
  • 融資增減：-307 張
  • 融券增減：+1 張


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