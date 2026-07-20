盤中速報 - IET-KY(4971)急跌-3.22%報351.0元，成交412張
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)近5分K跌速3.22%，20日09:34報351.0元，成交412張，今日跌幅為6.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
IET-KY(4971-TW)近5日股價下跌10.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 11.33%。櫃買市場加權指數 下跌 10.95%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+578 張
- 外資買賣超：+565 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：-307 張
- 融券增減：+1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - IET-KY(4971)大跌7.33%，報347.5元
- 台股強彈是假象？沒看懂這訊號，小心再套10%！
- 盤中速報 - IET-KY(4971)股價殺至跌停，跌停價375.0元，成交668張
- 盤中速報 - IET-KY(4971)大跌7.44%，報385.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇