跳脫複委託、美股交易門檻大降 元大期貨取消CFD「低消」及新增50檔標的

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 17:03

元大期貨 (6023-TW) 宣布，即日起全面取消美股差價合約（CFD）最低手續費限制，並同步新增 50 檔熱門交易標的。此舉旨在降低交易門檻，讓投資人能以更具彈性的資金規模與交易策略，參與包含 AI 運算、能源電力、航太國防及貴金屬等全球市場行情。透過免低消機制，交易人可靈活進行小額分批布局，提升資金使用效率，面對快速輪動的美股題材與變數，能更精準掌握多空操作契機。

跳脫複委託、美股交易門檻大降 元大期貨全面取消CFD最低手續費。（鉅亨網資料照）

隨著美股投資熱度升溫，市場焦點已從 AI 運算擴散至資料中心、雲端服務、半導體供應鏈及電力基礎建設等領域。同時，利率政策與地緣政治變數頻頻牽動市場情緒，使投資人對於交易工具的靈活性要求日益提高。作為台灣期貨業領導品牌，元大期貨憑藉穩健的財務背景與專業服務量能，致力於深化槓桿交易服務，結合便捷的電子下單平台與完善的投資教育，為交易人打造從策略規劃到風險控管的一站式支援。

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本次取消最低手續費限制，對於採取小額交易與分批操作的投資人尤為有利。交易人可根據自身的風險承受度，彈性調整單筆交易規模，不必一次性投入大筆資金，亦能更頻繁地針對盤中波動、財報行情或重大事件調整部位。這種靈活的交易節奏，不僅有助於新手投資人測試不同操作策略，也讓老手能更有效地控制交易規模，在多變的市場環境中尋求穩定表現。

在新增的 50 檔美股 CFD 標的中，元大期貨特別聚焦當前市場最熱門的產業趨勢。針對 AI 與資料中心供應鏈，新增了包含 ARM、戴爾科技、Cloudflare、Astera Labs、CoreWeave 等指標性企業及科技類股 ETF。能源電力領域則納入 Constellation Energy、GE Vernova、Vistra、Oklo 與 NuScale Power 等關鍵廠商及公用事業 ETF，精準對應 AI 發展衍生的龐大用電需求。此外，航太國防與貴金屬避險題材也同步擴充，加入 Rocket Lab、AST SpaceMobile、Kratos Defense 以及多檔黃金白銀 ETF，為投資人提供更多元化的資產配置選擇。