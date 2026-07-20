〈焦點股〉高端腸病毒疫苗開發計畫獲CDE、TFDA指標案件 走揚拚站回季線
鉅亨網記者劉玟妤 台北
高端疫苗 (6547-TW) 多價型腸病毒疫苗開發計畫獲 CDE 評選為中心指標案件 (IDX)，並取得 TFDA 藥品專案諮詢輔導資格，可望強化第二代多價型腸病毒疫苗的整體開發規劃，激勵高端疫苗今 (20) 日走揚，力拚站穩季線。
高端疫苗今天早盤以 47.15 元開高，盤中最高漲至 48.3 元，漲逾 4%，不過隨後漲幅收斂，截至午盤，股價暫報 47.3 元，漲幅超過 2%，成交量超過 1000 張。
高端說明，多價型腸病毒疫苗開發計畫透過早期法科學諮詢、臨床開發策略討論以及化學製造管制 (CMC) 相關議題溝通，可望強化第二代多價型腸病毒疫苗的整體開發計畫，並期待提升後續法規審查與溝通效率。
高端進一步指出，第二代多價型腸病毒疫苗的開發，將延續在 EV1 疫苗所建立的技術平台、臨床開發經驗、PIC/S GMP 細胞培養疫苗製造設施，以及 CMC 技術量能。
在腸病毒疫苗的商業化布局上，高端旗下腸病毒疫苗 EV71 於台灣上市後，已在自費腸病毒疫苗市場取得超過 95% 的市占率，累計銷售近 60 萬劑。國際市場方面，高端 EV1 疫苗也在今年 3 月取得越南法規主管機關核發的上市許可。
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