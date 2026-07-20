〈焦點股〉高端腸病毒疫苗開發計畫獲CDE、TFDA指標案件 走揚拚站回季線

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在腸病毒疫苗的商業化布局上，高端旗下腸病毒疫苗 EV71 於台灣上市後，已在自費腸病毒疫苗市場取得超過 95% 的市占率，累計銷售近 60 萬劑。國際市場方面，高端 EV1 疫苗也在今年 3 月取得越南法規主管機關核發的上市許可。