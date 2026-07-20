盤中速報 - 華邦電(2344)急拉3.41%報152.0元，成交46,203張
鉅亨網新聞中心
華邦電(2344-TW)近5分K漲速3.41%，20日09:37報152.0元，成交46,203張，今日跌幅為1.94％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華邦電(2344-TW)近5日股價下跌12.18% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.77%。集中市場加權指數 下跌 5.92%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45,412 張
- 外資買賣超：-38,544 張
- 投信買賣超：-5,906 張
- 自營商買賣超：-962 張
- 融資增減：+2,396 張
- 融券增減：+3,781 張
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