盤中速報 - 華邦電(2344)股價殺至跌停，跌停價155.0元，成交50,182張
鉅亨網新聞中心
華邦電(2344-TW)17日10:12下跌17元，股價跌停報155.0元，委買9,421張、委賣2,371張，成交50,182張。
主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18,111 張
- 外資買賣超：-16,968 張
- 投信買賣超：-4,328 張
- 自營商買賣超：+3,185 張
- 融資增減：+14,878 張
- 融券增減：-38 張
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