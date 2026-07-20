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盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-7.65點至370.79點，跌幅2.02%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日09:14，櫃買市場加權指數下跌7.65點（或2.02%），暫報370.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.95%
  • 近 1 月：-15.35%
  • 近 3 月：+1.64%
  • 近 6 月：+28.24%
  • 今年以來：+37%

焦點個股


被動元件概念領跌-2.59%。其中 希華(2484-TW) 下跌 8.92% ; 信昌電(6173-TW) 下跌 8.76% ; 立敦(6175-TW) 下跌 8.59% 。

科技股概念領跌-2.03%。其中 華新科(2492-TW) 下跌 6.34% ; 聯電(2303-TW) 下跌 5.9% ; 華碩(2357-TW) 上漲 0.14% 。


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台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數被動元件科技股

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集中市場加權指數42745.39+0.17%
希華72.7-9.91%
信昌電175-9.79%
立敦89.1-10.0%
華新科277-9.92%
聯電130-9.72%
華碩700+0.00%

鉅亨贏指標

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中強短弱
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76.67%

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82.14%

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