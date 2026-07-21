盤中速報 - 深證成指上漲272.11點至13882.3435點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日10:56，深證成指上漲272.11點（或2%），暫報13882.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.28%
- 近 1 月：-15.1%
- 近 3 月：-9.06%
- 近 6 月：-3.85%
- 今年以來：+0.63%
焦點個股
比亞迪概念概念領漲+2.21%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 1.81% ; 。
草甘膦概念領漲+1.39%。其中 潤豐股份(301035-CN) 上漲 1.37% ; 。
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