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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為56.78元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.68元，其中最高估值4.65元，最低估值3.09元，預估目標價為56.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.65(4.65)5.046.085.91
最低值3.09(3.09)3.313.373.56
平均值3.72(3.74)4.264.824.89
中位數3.68(3.77)4.384.925.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值252.13億280.48億291.85億322.29億
最低值200.40億214.53億223.02億193.90億
平均值220.32億249.87億260.02億261.53億
中位數220.21億248.40億262.16億268.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.140.240.721.222.93
營業收入119.37億110.54億113.78億129.22億168.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSB

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Barnes Group Inc.34.84-2.98%

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