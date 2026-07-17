鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為56.78元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.68元，其中最高估值4.65元，最低估值3.09元，預估目標價為56.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.65(4.65)
|5.04
|6.08
|5.91
|最低值
|3.09(3.09)
|3.31
|3.37
|3.56
|平均值
|3.72(3.74)
|4.26
|4.82
|4.89
|中位數
|3.68(3.77)
|4.38
|4.92
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|252.13億
|280.48億
|291.85億
|322.29億
|最低值
|200.40億
|214.53億
|223.02億
|193.90億
|平均值
|220.32億
|249.87億
|260.02億
|261.53億
|中位數
|220.21億
|248.40億
|262.16億
|268.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|2.93
|營業收入
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
|168.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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