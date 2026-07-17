盤後速報 - 鏵友益(6877)次交易(20)日除息0.5元，參考價124.5元
鉅亨網新聞中心
鏵友益(6877-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為124.5元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|125.00
|0.5
|0.4%
|0.0
|2025/08/25
|48.0
|0.1
|0.21%
|1.0
|2024/07/31
|63.6
|0.0
|0.0%
|1.0059
|2023/04/27
|46.25
|0.7
|1.51%
|0.0
|2022/08/11
|61.4
|0.34
|0.55%
|3.05
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