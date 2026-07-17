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盤後速報 - 鏵友益(6877)次交易(20)日除息0.5元，參考價124.5元

鉅亨網新聞中心

鏵友益(6877-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為124.5元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 125.00 0.5 0.4% 0.0
2025/08/25 48.0 0.1 0.21% 1.0
2024/07/31 63.6 0.0 0.0% 1.0059
2023/04/27 46.25 0.7 1.51% 0.0
2022/08/11 61.4 0.34 0.55% 3.05


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