盤後速報 - 大中(6435)下週(7月24日)除息7.5元，預估參考價282.5元
鉅亨網新聞中心
大中(6435-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。
以今日(7月17日)收盤價290.00元計算，預估參考價為282.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
大中(6435-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。智慧財產權業。產品設計業。近5日股價下跌17.73%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|290.00
|7.5
|2.59%
|0.0
|2025/08/07
|100.5
|4.3017
|4.28%
|0.0
|2024/08/01
|99.8
|2.8
|2.81%
|0.0
|2023/08/28
|98.9
|3.0
|3.03%
|1.0
|2022/07/25
|123.5
|7.2
|5.83%
|0.0
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