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盤後速報 - 大中(6435)下週(7月24日)除息7.5元，預估參考價282.5元

鉅亨網新聞中心

大中(6435-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(7月17日)收盤價290.00元計算，預估參考價為282.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

大中(6435-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。智慧財產權業。產品設計業。近5日股價下跌17.73%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 290.00 7.5 2.59% 0.0
2025/08/07 100.5 4.3017 4.28% 0.0
2024/08/01 99.8 2.8 2.81% 0.0
2023/08/28 98.9 3.0 3.03% 1.0
2022/07/25 123.5 7.2 5.83% 0.0

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