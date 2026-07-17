盤後速報 - 松普(5488)下週(7月24日)除息0.06元，預估參考價15.99元
鉅亨網新聞中心
松普(5488-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
以今日(7月17日)收盤價16.05元計算，預估參考價為15.99元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
松普(5488-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。近5日股價上漲1.23%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|16.05
|0.06
|0.37%
|0.0
|2019/07/22
|11.15
|1.35
|12.11%
|0.0
|2017/07/19
|8.7700005
|0.08
|0.91%
|0.0
|2010/09/14
|12.25
|0.3
|2.45%
|0.0
|2009/10/07
|14.65
|0.3
|2.05%
|0.0
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