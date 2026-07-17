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盤後速報 - 松普(5488)下週(7月24日)除息0.06元，預估參考價15.99元

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松普(5488-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

以今日(7月17日)收盤價16.05元計算，預估參考價為15.99元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

松普(5488-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。近5日股價上漲1.23%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 16.05 0.06 0.37% 0.0
2019/07/22 11.15 1.35 12.11% 0.0
2017/07/19 8.7700005 0.08 0.91% 0.0
2010/09/14 12.25 0.3 2.45% 0.0
2009/10/07 14.65 0.3 2.05% 0.0

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