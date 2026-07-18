鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-18 17:07

知情人士透露，川普媒體科技集團正洽談向華爾街金融機構出售應用程式編程接口（API），計劃收取每月 10 萬美元的費用，使這些機構比公眾提前數毫秒獲知美國總統川普等人在 Truth Social 平台的發帖文。

Truth Social 為川普家族控股的川普媒體科技集團旗下資產。該平台 16 日宣布上述出售計畫，旨在為目標客戶提供 10 個最具影響力賬戶帖文的最快訪問權限，但未公布具體收費標準。

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據英國《金融時報》報導，消息人士 17 日透露，川普媒體科技集團在與名為「Truth API」的新產品潛在買家洽談時，報出了月費 10 萬美元。另據《路透社》報導，該公司還推介了一項折扣方案，若企業簽約三年，月費可降至 6 萬美元。

「Truth API」預定 8 月正式發布，主要面向高頻交易和算法交易機構。川普媒體科技集團臨時執行長凱文 · 麥古恩說，出售近乎即時的總統帖文訪問權限，將推進集團「自有資產貨幣化」策略。

川普在 Truth Social 擁有約 1,290 萬粉絲，他有時一天發帖 100 餘條，先前他發出的有關伊朗戰事、關稅和聯準會（Fed）等話題的帖文，多次引發金融市場震盪。