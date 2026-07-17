盤中速報 - 旺宏(2337)大跌7.33%，報126.5元
鉅亨網新聞中心
旺宏(2337-TW)17日09:06股價下跌10元，報126.5元，跌幅7.33%，成交7,329張。
旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
近5日股價下跌4.88%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-25,634 張
- 外資買賣超：-30,714 張
- 投信買賣超：+2,728 張
- 自營商買賣超：+2,352 張
- 融資增減：+6,202 張
- 融券增減：+31 張
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