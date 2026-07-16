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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為59.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.42元，其中最高估值7.09元，最低估值5.31元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.09(7.09)7.978.61
最低值5.31(5.31)4.537.05
平均值6.31(6.25)6.337.95
中位數6.42(6.15)6.358.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值227.71億224.47億255.78億269.00億
最低值196.07億191.26億185.53億269.00億
平均值211.48億203.91億214.23億269.00億
中位數212.62億200.98億212.57億269.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.015.71-13.545.79-2.23
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億184.87億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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