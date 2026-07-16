鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.15元，其中最高估值7.09元，最低估值5.31元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.09(7.09)
|7.97
|8.61
|最低值
|5.31(4.9)
|4.53
|6.83
|平均值
|6.25(6.03)
|6.4
|7.84
|中位數
|6.15(6.04)
|6.57
|8.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|227.71億
|224.47億
|255.78億
|269.00億
|最低值
|196.07億
|191.26億
|185.53億
|269.00億
|平均值
|212.82億
|205.89億
|213.43億
|269.00億
|中位數
|214.87億
|207.00億
|212.57億
|269.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|-2.23
|營業收入
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
|184.87億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.68元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至60元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至57.5元，幅度約3.6%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇