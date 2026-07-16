美軍連五夜空襲伊朗 川普：不停火直到德黑蘭重返談判桌

鉅亨網編譯許家華 2026-07-17 04:14

美國持續加大對伊朗軍事施壓。美軍 16 日對伊朗發動第五個夜晚的連續空襲，鎖定荷姆茲海峽周邊軍事設施及沿岸防禦據點。美國總統川普表示，軍事行動將持續進行，直到伊朗同意重返談判桌為止；與此同時，美方透露雙方仍保持接觸，顯示軍事升級與外交協商同步進行。

（圖：REUTERS/TPG）

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，最新一輪攻擊於美東時間下午 2 時展開，此前當天已分別於上午 6 時及下午 3 時發動兩波空襲，打擊目標包括伊朗南部港口城市阿巴斯港 (Bandar Abbas) 及其他與荷姆茲海峽軍事行動有關的設施，目的是進一步削弱伊朗攻擊商業航運的能力，並維持國際航道自由航行。

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白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 表示，目前美國僅封鎖往返伊朗港口的船舶，並未封閉荷姆茲海峽本身，美國海軍將確保非前往伊朗港口的國際商船仍可安全通行。她同時指控伊朗違反 6 月雙方簽署的諒解備忘錄，持續攻擊行經荷姆茲海峽的商船，因此美方採取軍事行動作為回應。

李威特也透露，儘管伊朗遭受持續軍事打擊，仍持續透過外交管道與美方接觸，希望達成協議。她表示，伊朗「確實希望與美國談判」，原因是其軍事力量正遭受美軍沉重打擊。

伊朗則展開新一輪報復。根據當地媒體報導，伊朗向巴林、科威特及約旦等地的美軍目標發射飛彈及無人機，同時持續攻擊試圖通過荷姆茲海峽的商船，並否認美方宣稱海峽仍維持正常通航。伊朗更警告，若美國持續升高軍事行動，可能透過葉門胡塞武裝威脅封鎖曼德海峽 (Bab el-Mandeb)，使全球兩大能源運輸要道同時陷入風險。

《華爾街日報》引述知情官員報導，川普政府正考慮進一步擴大軍事行動，包括加強空襲、攻擊被認為涉及秘密核計畫、深埋山區的 Pickaxe Mountain 設施，甚至評估派遣地面部隊奪取荷姆茲海峽附近具戰略價值的伊朗島嶼。不過，是否投入地面部隊仍未定案，相關討論也可能是向伊朗施壓、迫使其重返談判桌的策略之一。

川普日前接受《Fox News》專訪時表示，美方代表「一小時前」仍與伊朗官員保持聯繫，對方希望達成協議，但他強調，美軍攻勢將「持續到我認為夠了為止」，並警告伊朗若拒絕談判，「最後將一無所有」。他也表示，攻擊伊朗石油基礎設施將保留到最後階段，但最終仍可能付諸實施，同時不排除進一步打擊伊朗核設施。

此外，Axios 日前報導，川普已召開白宮戰情室會議，與國安團隊討論是否將軍事行動由荷姆茲海峽周邊進一步擴大至伊朗境內更多戰略目標。另一方面，川普也一度撤回對通行荷姆茲海峽船舶課徵 20% 通行費的構想，理由是與中東多國領袖保持協商，希望避免影響區域盟友。