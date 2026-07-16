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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.53元，其中最高估值1.87元，最低估值1.41元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.87(1.87)2.572.662.26
最低值1.41(1.41)1.331.672.1
平均值1.6(1.6)2.042.082.18
中位數1.53(1.57)2.062.092.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.60億71.08億68.49億68.29億
最低值59.09億54.21億61.61億61.86億
平均值61.46億64.97億65.64億64.42億
中位數61.02億65.77億66.30億63.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

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