鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為25.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.53元，其中最高估值1.87元，最低估值1.41元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.57
|2.66
|2.26
|最低值
|1.41(1.41)
|1.33
|1.67
|2.1
|平均值
|1.6(1.6)
|2.04
|2.08
|2.18
|中位數
|1.53(1.57)
|2.06
|2.09
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.60億
|71.08億
|68.49億
|68.29億
|最低值
|59.09億
|54.21億
|61.61億
|61.86億
|平均值
|61.46億
|64.97億
|65.64億
|64.42億
|中位數
|61.02億
|65.77億
|66.30億
|63.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|1.28
|營業收入
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
|50.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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