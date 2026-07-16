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盤後速報 - 雷科(6207)次交易(17)日除息0.6元，參考價139.9元

鉅亨網新聞中心

雷科(6207-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為139.9元，相較今日收盤價140.50元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 140.50 0.6028 0.43% 0.0
2025/09/09 62.2 1.5 2.41% 0.0
2024/06/21 76.0 1.5 1.97% 0.0
2022/08/02 27.6 1.5 5.43% 0.0
2021/08/31 32.0 1.5 4.69% 0.0


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