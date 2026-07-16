盤後速報 - 雷科(6207)次交易(17)日除息0.6元，參考價139.9元
鉅亨網新聞中心
雷科(6207-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為139.9元，相較今日收盤價140.50元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|140.50
|0.6028
|0.43%
|0.0
|2025/09/09
|62.2
|1.5
|2.41%
|0.0
|2024/06/21
|76.0
|1.5
|1.97%
|0.0
|2022/08/02
|27.6
|1.5
|5.43%
|0.0
|2021/08/31
|32.0
|1.5
|4.69%
|0.0
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