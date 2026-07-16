盤後速報 - 育富(6194)次交易(17)日除息1.5元，參考價29.9元
鉅亨網新聞中心
育富(6194-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為29.9元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|31.40
|1.5
|4.78%
|0.0
|2025/07/17
|36.35
|2.1
|5.78%
|0.0
|2024/07/17
|38.45
|1.8
|4.68%
|0.0
|2023/07/12
|31.0
|0.3
|0.97%
|0.0
|2022/07/12
|21.65
|0.25
|1.15%
|0.0
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