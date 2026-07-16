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盤後速報 - 育富(6194)次交易(17)日除息1.5元，參考價29.9元

鉅亨網新聞中心

育富(6194-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為29.9元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 31.40 1.5 4.78% 0.0
2025/07/17 36.35 2.1 5.78% 0.0
2024/07/17 38.45 1.8 4.68% 0.0
2023/07/12 31.0 0.3 0.97% 0.0
2022/07/12 21.65 0.25 1.15% 0.0


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