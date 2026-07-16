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盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(7月23日)除息29.11元，預估參考價1320.89元

鉅亨網新聞中心

亞德客-KY(1590-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利29.11元。

以今日(7月16日)收盤價1350.00元計算，預估參考價為1320.89元，息值合計為29.11元，股息殖利率2.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲1.49%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 1350.00 29.1078 2.16% 0.0
2025/09/23 782.0 19.54836 2.5% 0.0
2024/09/26 874.0 17.68314 2.02% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0

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