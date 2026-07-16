盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(7月23日)除息29.11元，預估參考價1320.89元
鉅亨網新聞中心
亞德客-KY(1590-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利29.11元。
以今日(7月16日)收盤價1350.00元計算，預估參考價為1320.89元，息值合計為29.11元，股息殖利率2.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲1.49%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|1350.00
|29.1078
|2.16%
|0.0
|2025/09/23
|782.0
|19.54836
|2.5%
|0.0
|2024/09/26
|874.0
|17.68314
|2.02%
|0.0
|2023/09/26
|981.0
|13.11805
|1.34%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
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