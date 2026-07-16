鉅亨網新聞中心 2026-07-16 19:00

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Joseph Moore 在最新的研究報告中，強力為晶片大廠博通 (AVGO-US) 辯護，重申其「增持」(Overweight) 評級及 502 美元的目標價。

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針對近期市場擔心聯發科 (2454-TW) 可能侵蝕博通在 Google 客製化晶片業務份額的疑慮，摩根士丹利認為這些擔憂「言之過早」且「過度反應」。雖然聯發科確實參與了 Google 3 奈米 TPU 的設計項目，且 Google 確實有分散供應商以降低成本的動機，但摩根士丹利指出，聯發科的介入雖然「真實」但「不具顛覆性」。

報告分析，聯發科在先進封裝 (如 CoWoS) 和產能規模上仍面臨挑戰，而博通則憑藉著已鎖定的高頻寬記憶體 (HBM) 供應合約、卓越的封裝能力以及龐大的生產規模，穩固了其競爭優勢。聯發科自身的長期目標也僅設定在 15% 至 20% 的市占率，與摩根士丹利預期博通保留 80% 份額的觀點吻合。

在財務預測方面，摩根士丹利展現了極大的信心，預計博通 2027 財年的 AI 相關營收將達到約 1,200 億美元。其中，TPU 相關業務貢獻預計占 800 億美元。

隨著多個新客製化 ASIC 客戶預計在 2027 年下半年開始放量，雖然 TPU 占總 AI 營收的比重可能降至 60%，但這反映了博通在客群多樣化上的成功，包括與 Meta、Apple 及 Anthropic 的深度合作。

儘管博通 2026 年以來的股價表現落後於半導體類股指數 (SOXX-US)，且較 6 月的歷史高點回撤約 19% 至 22%，但摩根士丹利認為這種表現與其強勁的 AI 成長軌跡並不匹配。