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盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額326.15億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，16日12:34相關指數下跌2.11%，總成交額326.15億元，大盤占比4.77%。

該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數6。領跌個股南亞(1303-TW)16日12:34股價下跌7元，報220.5元，跌幅3.08%。

塑膠工業近5日上漲18.67%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +18.67% -0.22%
近一月 +66.11% +0.52%
近三月 +87.04% +24.26%
近六月 +137.65% +48.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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南亞217.5-4.40%

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