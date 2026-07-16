盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額326.15億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，16日12:34相關指數下跌2.11%，總成交額326.15億元，大盤占比4.77%。
該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數6。領跌個股南亞(1303-TW)16日12:34股價下跌7元，報220.5元，跌幅3.08%。
塑膠工業近5日上漲18.67%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+18.67%
|-0.22%
|近一月
|+66.11%
|+0.52%
|近三月
|+87.04%
|+24.26%
|近六月
|+137.65%
|+48.1%
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