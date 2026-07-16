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盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉4.84%報194.5元，成交1,830張

鉅亨網新聞中心

捷敏-KY(6525-TW)近5分K漲速4.84%，16日11:01報194.5元，成交1,830張，今日漲幅為3.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

捷敏-KY(6525-TW)近5日股價下跌5.28% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.48%。集中市場加權指數 下跌 0.22%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+906 張
  • 外資買賣超：+991 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-83 張
  • 融資增減：+674 張
  • 融券增減：-289 張


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