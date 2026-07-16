盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉4.84%報194.5元，成交1,830張
鉅亨網新聞中心
捷敏-KY(6525-TW)近5分K漲速4.84%，16日11:01報194.5元，成交1,830張，今日漲幅為3.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
捷敏-KY(6525-TW)近5日股價下跌5.28% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.48%。集中市場加權指數 下跌 0.22%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+906 張
- 外資買賣超：+991 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-83 張
- 融資增減：+674 張
- 融券增減：-289 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉4.08%報191.5元，成交1,361張
- 盤中速報 - 捷敏-KY(6525)股價殺至跌停，跌停價173.5元，成交4,159張
- 盤中速報 - 捷敏-KY(6525)大跌6.77%，報186元
- 盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉3.66%報198.0元，成交1,244張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇