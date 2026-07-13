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盤中速報 - 捷敏-KY(6525)大跌6.77%，報186元

鉅亨網新聞中心

捷敏-KY(6525-TW)13日09:27股價下跌13.5元，報186.0元，跌幅6.77%，成交2,206張。

捷敏-KY(6525-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體封裝測試。

近5日股價上漲9.02%，集中市場加權指數下跌3.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+897 張
  • 外資買賣超：+688 張
  • 投信買賣超：-12 張
  • 自營商買賣超：+221 張
  • 融資增減：+1,866 張
  • 融券增減：-210 張

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