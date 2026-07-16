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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.94%，總成交額9.24億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，16日09:34相關指數下跌2.94%，總成交額9.24億元，大盤占比0.36%。

該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)16日09:34股價下跌1.35元，報44.0元，跌幅2.98%。

玻璃陶瓷近5日下跌3.22%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -3.22% -0.22%
近一月 -4.64% +0.52%
近三月 -4.75% +24.26%
近六月 +63.73% +48.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45130.78-1.10%
中釉43.6-3.86%

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