盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.94%，總成交額9.24億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，16日09:34相關指數下跌2.94%，總成交額9.24億元，大盤占比0.36%。
該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)16日09:34股價下跌1.35元，報44.0元，跌幅2.98%。
玻璃陶瓷近5日下跌3.22%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.22%
|-0.22%
|近一月
|-4.64%
|+0.52%
|近三月
|-4.75%
|+24.26%
|近六月
|+63.73%
|+48.1%
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