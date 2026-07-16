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盤中速報 - 千附(8383)急跌-3.1%報90.9元，成交4,669張

鉅亨網新聞中心

千附(8383-TW)近5分K跌速3.1%，16日09:19報90.9元，成交4,669張，今日漲幅為1.22％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

千附(8383-TW)近5日股價上漲41.64% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.63%。櫃買市場加權指數 下跌 1.18%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,665 張
  • 外資買賣超：+2,425 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+240 張
  • 融資增減：+1,823 張
  • 融券增減：+159 張


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