盤中速報 - 南茂(8150)急拉3.83%報122.0元，成交43,766張
鉅亨網新聞中心
南茂(8150-TW)近5分K漲速3.83%，16日09:19報122.0元，成交43,766張，今日漲幅為7.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南茂(8150-TW)近5日股價上漲7.04% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.48%。集中市場加權指數 下跌 0.22%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12,462 張
- 外資買賣超：-18,785 張
- 投信買賣超：+3,614 張
- 自營商買賣超：+2,709 張
- 融資增減：+3,810 張
- 融券增減：+44 張
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