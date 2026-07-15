林伯豐：颱風放假標準不以政治立場為目的、應重啟部分核電協助AI產業發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-15 17:39

近期因巴威颱風襲台，北北基桃等北部縣市連放 2 日颱風假，造成產業界工商大老痛批，連日停班將嚴重衝擊產能、打亂製造業供應鏈，增加企業營運與加班趕工成本。三三會理事長林伯豐今 (15) 日也表示，台灣在氣象預報上要更加準確，並能參考周遭國家預期，做出正確的預測，放假標準應以人民財產、幸福來看，不應該以政治目的來做立場。

三三會理事長林伯豐。(鉅亨網資料照)

上周 7 月 10 日北部縣市因部分風雨預測未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課標準，但包括北市等 4 縣市皆宣布放假，引發外界質疑決策依據，質疑涉及今 (2026) 年底市長的選舉政治考量。

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對此，三三會今日舉行例會前，林伯豐受訪時表示，我國氣象預報應參考周遭國家的預期，做準確的預測，放颱風假與否，不應以政治目的為考量，最後就是中央跟地方要配合更好，中央跟地方現在有兩種態度，他認為不是好現象，呼籲颱風來臨的事前預備措施比事後來修整更重要。

另天然氣運輸因戰事傳再起，讓台灣在運輸上也受到船舶限制。林伯豐則強調，台灣除了應持續強化油氣運輸外，也應改變能源供應思維，重啟部分核電發電。