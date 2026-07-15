盤後速報 - 冠星-KY(4439)次交易(16)日除息4.05元，參考價103.45元
鉅亨網新聞中心
冠星-KY(4439-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.05元。
首日參考價為103.45元，相較今日收盤價107.50元，息值合計為4.05元，股息殖利率3.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|107.50
|4.05285
|3.77%
|0.0
|2025/07/30
|92.0
|2.0
|2.17%
|0.0
|2024/07/25
|106.5
|4.0
|3.76%
|0.0
|2023/07/05
|139.0
|7.0
|5.04%
|0.0
|2022/07/12
|146.0
|4.5
|3.08%
|2.0
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