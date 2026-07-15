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盤後速報 - 冠星-KY(4439)次交易(16)日除息4.05元，參考價103.45元

鉅亨網新聞中心

冠星-KY(4439-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.05元。

首日參考價為103.45元，相較今日收盤價107.50元，息值合計為4.05元，股息殖利率3.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 107.50 4.05285 3.77% 0.0
2025/07/30 92.0 2.0 2.17% 0.0
2024/07/25 106.5 4.0 3.76% 0.0
2023/07/05 139.0 7.0 5.04% 0.0
2022/07/12 146.0 4.5 3.08% 2.0


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