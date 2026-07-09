鉅亨速報

盤後速報 - 冠星-KY(4439)下週(7月16日)除息4.05元，預估參考價96.95元

鉅亨網新聞中心

冠星-KY(4439-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.05元。

以今日(7月9日)收盤價101.00元計算，預估參考價為96.95元，息值合計為4.05元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠星-KY(4439-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣服裝布料之織造、印染、整理加工製造及買賣業務。前項產品及有關紗類原料之買賣，加工及進出口貿易業務。近5日股價上漲3.94%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 101.00 4.05285 4.01% 0.0
2025/07/30 92.0 2.0 2.17% 0.0
2024/07/25 106.5 4.0 3.76% 0.0
2023/07/05 139.0 7.0 5.04% 0.0
2022/07/12 146.0 4.5 3.08% 2.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45354.61-0.83%
冠星-KY101+6.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
冠星KY

70.83%

勝率

#上升三法

偏強
冠星KY

70.83%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
冠星KY

70.83%

勝率

#均線指標上攻

偏強
冠星KY

70.83%

勝率

#價值低估股

偏強
冠星KY

70.83%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty