盤後速報 - 飛寶企業(4413)次交易(16)日除息0.3元，參考價14.6元
鉅亨網新聞中心
飛寶企業(4413-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為14.6元，相較今日收盤價14.90元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|14.90
|0.3
|2.01%
|0.0
|2025/07/03
|19.55
|0.2
|1.02%
|0.0
|2024/06/20
|18.5
|0.4
|2.16%
|0.0
|2023/06/19
|15.9
|0.5
|3.14%
|0.0
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