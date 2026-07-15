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盤後速報 - 飛寶企業(4413)次交易(16)日除息0.3元，參考價14.6元

鉅亨網新聞中心

飛寶企業(4413-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為14.6元，相較今日收盤價14.90元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 14.90 0.3 2.01% 0.0
2025/07/03 19.55 0.2 1.02% 0.0
2024/06/20 18.5 0.4 2.16% 0.0
2023/06/19 15.9 0.5 3.14% 0.0


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飛寶企業14.9+0.00%

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