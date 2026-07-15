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盤後速報 - 明泰(3380)次交易(16)日除息0.5元，參考價32.4元

鉅亨網新聞中心

明泰(3380-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為32.4元，相較今日收盤價32.90元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 32.90 0.5 1.52% 0.0
2025/07/17 27.85 1.0 3.59% 0.0
2024/07/12 36.0 1.01 2.81% 0.0
2023/07/17 48.1 1.69 3.51% 0.0
2022/07/18 29.4 0.8 2.72% 0.0


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