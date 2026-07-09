盤後速報 - 明泰(3380)下週(7月16日)除息0.5元，預估參考價33.25元
鉅亨網新聞中心
明泰(3380-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月9日)收盤價33.75元計算，預估參考價為33.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
明泰(3380-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信管制射頻器材製造業。無線通信機械器材製造業。近5日股價上漲3.16%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|33.75
|0.5
|1.48%
|0.0
|2025/07/17
|27.85
|1.0
|3.59%
|0.0
|2024/07/12
|36.0
|1.01
|2.81%
|0.0
|2023/07/17
|48.1
|1.69
|3.51%
|0.0
|2022/07/18
|29.4
|0.8
|2.72%
|0.0
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