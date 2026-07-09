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盤後速報 - 明泰(3380)下週(7月16日)除息0.5元，預估參考價33.25元

鉅亨網新聞中心

明泰(3380-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月9日)收盤價33.75元計算，預估參考價為33.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

明泰(3380-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信管制射頻器材製造業。無線通信機械器材製造業。近5日股價上漲3.16%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 33.75 0.5 1.48% 0.0
2025/07/17 27.85 1.0 3.59% 0.0
2024/07/12 36.0 1.01 2.81% 0.0
2023/07/17 48.1 1.69 3.51% 0.0
2022/07/18 29.4 0.8 2.72% 0.0

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集中市場加權指數45354.61-0.83%
明泰33.75-1.46%

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