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盤後速報 - 漢唐(2404)次交易(16)日除息40元，參考價1245.0元

鉅亨網新聞中心

漢唐(2404-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。

首日參考價為1245.0元，相較今日收盤價1285.00元，息值合計為40.0元，股息殖利率3.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 1285.00 40.0 3.11% 0.0
2025/07/17 725.0 28.0 3.86% 0.0
2024/07/12 373.0 21.0 5.63% 0.0
2023/07/13 219.5 15.0 6.83% 0.0
2022/06/28 169.5 13.1253 7.74% 0.0


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