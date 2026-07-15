盤後速報 - 漢唐(2404)次交易(16)日除息40元，參考價1245.0元
鉅亨網新聞中心
漢唐(2404-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。
首日參考價為1245.0元，相較今日收盤價1285.00元，息值合計為40.0元，股息殖利率3.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|1285.00
|40.0
|3.11%
|0.0
|2025/07/17
|725.0
|28.0
|3.86%
|0.0
|2024/07/12
|373.0
|21.0
|5.63%
|0.0
|2023/07/13
|219.5
|15.0
|6.83%
|0.0
|2022/06/28
|169.5
|13.1253
|7.74%
|0.0
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