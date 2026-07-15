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盤後速報 - 生泰(1777)次交易(16)日除息4元，參考價71.3元

鉅亨網新聞中心

生泰(1777-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為71.3元，相較今日收盤價75.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 75.30 4.0 5.31% 0.0
2025/07/21 85.4 5.3 6.21% 0.0
2024/07/19 104.0 3.5 3.37% 0.0
2023/07/21 88.0 3.0 3.41% 0.0
2022/07/21 66.5 1.9315 2.9% 0.0


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