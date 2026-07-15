盤後速報 - 生泰(1777)次交易(16)日除息4元，參考價71.3元
鉅亨網新聞中心
生泰(1777-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為71.3元，相較今日收盤價75.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|75.30
|4.0
|5.31%
|0.0
|2025/07/21
|85.4
|5.3
|6.21%
|0.0
|2024/07/19
|104.0
|3.5
|3.37%
|0.0
|2023/07/21
|88.0
|3.0
|3.41%
|0.0
|2022/07/21
|66.5
|1.9315
|2.9%
|0.0
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