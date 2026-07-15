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盤後速報 - 群益道瓊美國地產(00714)次交易(16)日除息0.12元，參考價22.08元

鉅亨網新聞中心

群益道瓊美國地產(00714-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為22.08元，相較今日收盤價22.20元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 22.20 0.123 0.55% 0.0
2026/04/20 21.38 0.123 0.58% 0.0
2026/01/20 20.79 0.123 0.59% 0.0
2025/10/20 20.05 0.123 0.61% 0.0
2025/07/16 19.2 0.123 0.64% 0.0


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